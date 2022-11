Pojďme rovnou do 73. minuty, kdy vstřelil rodák z městečka Nova Venécia gól, který může být vůbec tím nejhezčím na šampionátu v Kataru. Vinícius Júnior z pravé strany docela prudce přihrál do pokutového území. Richarlison si míč jedním dotekem připravil do vzduchu, otočil se a akrobaticky prásknul do balonu. Bomba, nádherná branka byla na světě.

Richarlison poprvé skóroval v 62. minutě. V tu chvíli už tlak souboru trenéra Titeho rostl, krátce předtím se zatřásla srbská tyč po pumelici Alexe Sandra. Poté přišla chvíle forvarda s blonďatým přelivem. Neymar vnikl do pokutového území soupeře, Vinícius Júnior vypálil, gólman Vanja Milinkovič-Savič míč vyrazil a Richarlison se nejrychleji zorientoval a pohotově balon doklepl do sítě.

„Sledujte jeho pohyb. Je první, kdo reaguje, tak to to musí všichni dobří útočníci dělat. Zdá se to jednoduché, ale není. Musíš se do toho prostoru dostat a pak akci dokončit," rozebíral pro BBC někdejší věhlasný bombraďák Anglie Alan Shearer. „Ukázal, proč je hrotovým útočníkem Brazílie číslo jedna," doplnil bývalý obránce Albionu Micah Richards s odkazem na to, že Gabriel Jesus byl většinu utkání na lavičce a Roberto Firmino se ani do nominace nevešel.