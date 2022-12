Přípravného fotbalového turnaje na Maltě se zúčastní Liberec a Zlín

Pořadatelé se znovu neúspěšně pokusili zlákat k účasti třetí tým ligové tabulky pražskou Spartu. "Minulý rok se tam byli jejich zvědové s námi podívat. Máme informace, že byli se vším spokojeni. Nakonec poletí opět do Španělska. Nezastíráme, že nás to mrzí. Mysleli jsme si, že by to Spartě na Maltě slušelo," uvedl Ježek.