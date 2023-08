Debakl 0:26? V Řepištích jsem skončil o den dřív. Tohle je zodpovědnost jiných, řekl Zavadil

„Už Řepiště nevedu, skončil jsem den před zápasem, kdy to přebrala paní Kišová (předsedkyně TJ Řepiště Kateřina Kišová). Další dění v klubu už se mě netýká. Ale nechci to rozebírat, tohle je věc někoho jiného. V Řepištích jsem trénoval, ale už to skončilo," řekl bývalý fotbalista Zavadil.

Utkání ani nesledoval. „Byl jsem v práci. Večer, než jsem šel spát, tak jsem viděl výsledek. Tohle je zodpovědnost paní Kišové. To, co ti lidé udělali, pro mě nemá cenu ani komentovat," dodal Zavadil.

Co se v Řepištích, které v úvodním kole MOL Cupu vyřadily Nový Jičín (3:1), vlastně stalo? Podle informací Sport.cz mělo současné vedení v čele s Kateřinou Kišovou neshody s mecenášem Pavolem Bugáněm, který stál za příchodem Pavla Zavadila k týmu. A slovenský podnikatel proto v klubu končí.

Sport.cz se snažil paní Kišovou telefonicky neúspěšně kontaktovat. Předsedkyně klubu nereagovala ani na sms zprávu.

O víkendu tým ještě pod vedením bývalého dlouholetého ligového fotbalisty Pavla Zavadila v úvodním kole divize F zvítězil 4:0 ve Valašském Meziříčí. Jeho další účinkování v mistrovské soutěži po pohárové blamáži je ale nejasné.

„Kluci k tomu přistoupili správně," těšilo trenéra Prostějova Šmardu

Při nevídané kanonádě se střelecky prosadilo devět hráčů Prostějova. Útočník Jan Silný, jenž hostuje z Jablonce, vstřelil 11 branek. „Stalo se to, my to neovlivníme. Soustředili jsme se sami na sebe, kluci k tomu přistoupili správně, dělali svoji práci. Že to takto dopadlo, je věc domácího oddílu," uvedl prostějovský trenér Michal Šmarda.

On sám měl především obavy, aby se mu nikdo před víkendovým zápasem ve Fortuna národní lize s Vlašimí nezranil. „Právě v takových zápasech někomu z nešikovnosti podjede noha a je zle. Snažili jsme se vyhnout střetům, nic jsme nepodcenili. Pro nás to byla nepříjemná situace, raději bychom hráli proti kvalitnějšímu týmu. Ale respektovali jsme to, připravili jsme se zodpovědně. A když už jsme nějaký čas v autobuse cestou na zápas strávili, chtěli jsme k tomu přistoupit tak, aby nám to něco dalo," popisoval Šmarda.