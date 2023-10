Pravdu bych řekl, ale nemůžu, povzdechl si Hronek. Rozhodčí podle něj okradli Teplice o penaltu

Rozběhl jsem se, cítil jsem, že na mě zezadu šlápl, a spadl jsem na zem. To je asi všechno, nevím, co víc bych k tomu řekl.

Ukazoval jsem mu, že tu nohu mám sedřenou a sám jsem si to asi neudělal. Za mě to byla penalta.

Úplně nevím, co bych vám na to odpověděl.

Pravdu. Nebo prostě to, co cítíte.

Můžeme tu dělat psí kusy, fanzóny, vymýšlet, co jde, snažit se fotbal posouvat, dostat sem lidi, ale pak Vám sem přijede 6 lidí, kteří si s ním ve finále udělají stejně co chtějí a můžete se vztekat do aleluja! Super! Gratuluju a tleskám nohama @fortunaligacz a @LFAcze 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/lKO8S2mBCj

Trend nastavování karet je v Česku hodně vysoký, my si to teď vybíráme. Každý hráč to má v hlavě, nikdo nechce soupeři zlomit nohu. Ale naše vyloučení nebyly žádné likvidační zákroky. To jsou někdy hraniční situace, padesát na padesát.