Americký brankář Turner přestoupil z Arsenalu do Nottinghamu

Americký reprezentační brankář Matt Turner přestoupil těsně před startem nové sezony Premier League z Arsenalu do Nottinghamu Forest a v novém působišti podepsal smlouvu na čtyři roky. Odstupné podle médií činí deset milionů liber (asi 282 milionů korun). Devětadvacetiletý Turner přišel do Arsenalu vloni v létě z New England Revolution.

