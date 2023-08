Obránce Diallo přestoupil z Paris St. Germain do katarského al-Arábí

Senegalský obránce Abdou Diallo přestoupil z PSG do katarského týmu al-Arábí. Oznámil to francouzský fotbalový velkoklub. Částku za přestup nezveřejnil, ale podle francouzských médií by měla činit 15 milionů eur (asi 362 milionů korun). Diallo získal v PSG dva francouzské tituly a dva triumfy ve Francouzském poháru. "Vždycky budu Pařížan a jsem vděčný, že jsem nosil tenhle dres," řekl.

