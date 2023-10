Syndrom Slavia. Bohemians se ve vršovických derby trápí

„Zní to vážně blbě, ale když mám ty zápasy porovnávat, nejlepší poločas jsme paradoxně odehráli v tom, kde jsme prohráli 0:6. Tam jsme se prezentovali velice dobře, bohužel ale do poločasu inkasovali. Soupeř pak už skóroval prakticky ze všeho,“ vzpomínal na debakl z nadstavbové části posledního ročníku Fortuna ligy.

Vysvětlení zelenobílého trápení ve vršovických derby je ale možná jednodušší, než se může na první pohled zdá. „Svědčí to o kvalitě Slavie. Hraje velmi dobře, na evropské úrovni. Je to podobné, jako když jsme se potkali s Bodö/Glimt,“ připomněl letní, neúspěšný boj o postup do třetího předkola Konferenční ligy (0:3, 2:4). „Navíc se nám proti ní vždy stane, že nejsme úplně v topu z hlediska kádru. Pohár jsme dohrávali s hráči béčka. Tentokráte jsme měli někoho vykartovaného (Matěj Hybš, Erik Prekop), kvůli dohodě o hostování pak nemohl nastoupit ani Michal Beran. Pak to dopadá tak, že střídáme spíše podle toho, co nám zbyde, a chybí nám typologicky vhodní hráči. Slavia je naopak schopná i po změnách výkon gradovat,“ vysvětloval kouč klokanů.