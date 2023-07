Útočník Pulisic se o další krok přiblížil očekávanému přestupu z Chelsea do AC Milán

Útočník Christian Pulisic se o další krok přiblížil očekávanému přestupu z Chelsea do AC Milán. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přiletěl do Itálie, kde by měl absolvovat lékařskou prohlídku. V AC je pro něho podle médií připravena smlouva na čtyři roky.

