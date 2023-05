Věřil jsem v obrat, litoval Janošek po porážce Pardubic v jubilejním zápase. Hlavní cíl pro jaro se ale nemění

Bude vás tyč trefená v Teplicích strašit ještě dlouho? Schoval jste hlavu do dlaní, jako kdybyste nevěřil, že to není gól.

Měl jsem to docela těžké. Myslím, že jsem to trefil dobře, ale ještě lepší by bylo, kdyby se míč přes nějaký drn dostal do branky. V tu chvíli jsem ještě věřil, že to otočíme, a nedělal jsem si z toho hlavu. Zato teď mě ta tyč mrzí.