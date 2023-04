West Hamu pomohl k vysoké výhře lahodný centr Coufala, asistoval i Souček. Jeden z našich nejlepších týdnů, zářil Moyes

Do poločasu zapsal asistenci i Souček, když jím prodlouženou standardku napálil do branky soupeře kapitán Declan Rice. Ten se coby defenzivní záložník trefil ve druhém duelu v řadě. „Řada lidí v poslední době pochybovala o mé schopnosti střílet góly. Tak doufám, že mi to tam bude dále padat," pravil 24letý Angličan.

Čtvrtý hřebíček do rakve Bournemouthu přidal škorpioním kopem Pablo Fornals, West Ham si tak stylově pojistil vítězství a natáhl sérii utkání bez porážky na číslo pět. „Jsme si vědomi toho, že jsme do sezony nevstoupili vůbec dobře. Tak doufám, že ji alespoň budeme moci v co nejlepší formě zakončit," hledí s optimismem do budoucnosti Moyes. „Získáváme čím dál větší sebevědomí. Jak dnes, tak ve čtvrtek jsme mohli dát více gólů, než se nám nakonec podařilo," myslí si Rice.