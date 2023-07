Zvedáme se, cítí Trubač po fantastickém vstupu do sezony. Pod Frťalou se změnila spoustu věcí

Šest bodů po dvou kolech, tenhle kousek se naposledy Teplicím povedl v sezoně 2007/2008...

Tyjo, o tom ani nevím. Samozřejmě, jsme pro všechny takovým překvapením. Ale na druhou stranu si od začátku sezony říkáme, že chceme jet zápas od zápasu, nekoukáme na tabulku. Už závěr minulého ročníku jsme měli dobrý, zvedali se jako tým. Teď to jen potvrzujeme. Máme těžký los a jsme rádi, co jsme z toho zatím vytěžili. Každopádně musíme zůstat nohama na zemi a dále pracovat.

Čím konkrétně si vysvětlujete ten výkonnostní vzestup? Je to způsobeno březnovou rošádou na trenérském postu?

Změnilo se více věcí, už co se týče nastavení. Ať už v kabině, nebo na hřišti. Zapadlo to do sebe. Někdy to tak bývá, pořádně ani nevíte, co tomu chybí. Pak jdete zápas od zápasu a vidíte, že se to zlepšuje. To je přesně nás případ.

Daří se vám také osobně, v obou ligových zápasech jste skóroval. Dvě branky jste přitom zapsal za celý minulý ročník. Cítil jste třeba už v přípravě, že by to tam letos mohlo padat?

Popravdě ani ne. Mám teď čistou hlavu, jsem rád, že jsme se domluvili s Teplicemi na nové smlouvě. To mi dalo vnitřní jistotu. Jsem za to moc rád. Jestli mi právě tohle pomohlo, je to jedině dobře.

Při své brance jste si víceméně narazil o tyčku. Divil jste se, kolik bylo na následnou dorážku prostoru?

Pro bránící hráče je tohle hrozně těžké dobíhat. Já to měl čelem a viděl jsem, že to půjde na tyč. Obránce byl zády, já si udělal dva krůčky a už byl před ním. Viděl jsem to dobře, navíc mě to trošku vyneslo, takže to pro soupeře nebylo lehké. Snažili se blokovat střelu, takže jejich reakce je logicky pomalejší.

Záda vám kryl z pozice štítového záložníka Soufiane Dramé. Hrálo se vám před ním dobře?

Určitě ano. Jsem za něj moc rád, dlouho nehrál, protože byl zraněný. Myslím, že odehrál fantastické utkání. Pomohla nám jeho výška a soubojovost. Celkově jsme byli výborně připravení, náš plán se například oproti prvnímu utkání s Plzní (1:0) výrazně lišil. Jsme rádi, že to vyšlo.

Můžete rozvinout, v čem konkrétně se lišil?

To asi nechám na trenérovi. (úsměv)

Závěr byl ale hektický, nejprve neproměněná penalta soupeře, pak jste v nastavení inkasovali...

Chybičky tam byly. Ale kdybychom si mysleli, že tu Bohemka v závěru nebude mít tlak, asi bychom byli blázni. Všichni víme, jaké to v Ďolíčku je, ještě když hrají směrem na svoje fanoušky. Dalo se s tím počítat. Proto jsme rádi, že se nám předtím podařilo odskočit na dvoubrankový rozdíl. Mohli jsme díky tomu být klidnější.

Dorazilo i poměrně dost fandů do sektoru hostí. Cítíte, že lidé vidí váš posun v poslední době?