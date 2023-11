Čech po hokejovém debutu v nejvyšší soutěži: Budu si to navždy pamatovat

Je to talent, který vedle vítězství ve fotbalové Lize mistrů si v roli bubeníka klidně střihne koncert s profesionální kapelou. Po konci kariéry si teď plní další dětský sen, když se dal na hokej. A že to Čechovi jde, dokazuje i současné angažmá v Belfastu.

„Debut jsem si samozřejmě užil, ale jít do zápasu takhle na konci, kdy tam člověk celou dobu stojí na střídačce, není ideální. Jsem rád, že se to stalo, protože je to pro mě obrovsky zvláštní moment, na který si budu pamatovat. Když jsem se vrátil k hokeji, tak jsem si nemyslel, že by se mi tohle podařilo. Takže je to moment, na který budu vždycky vzpomínat. A skandování fanoušků? To těší každého sportovce, když slyší podporu,“ uvedl Čech.