HOKEJ ONLINE: Čeká se na gól, v akci video. Jsou tu první ošemetné momenty finále

Hradec Králové do finále postoupil v sobotu poté, co vyhrál rozhodující sedmé semifinálové utkání na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení. Třinec vyřadil na cestě do pátého finále za sebou dva největší favority - pražskou Spartu a vítěze základní části Pardubice. Stejně jako Hradec museli Oceláři v semifinále odehrát sedm utkání, poslední absolvovali o den dříve než jejich finálový soupeř.