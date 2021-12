HOKEJ ONLINE: Drama v Hradci, Spartě je zpět! Zlín se znovu přiblížil Kladnu. Slaví Třinec i Kometa

Mizerně vstoupili hokejisté Kladna do zápasu s Pardubicemi. Už v 2. minutě se prosadil hostující Říčka a poslal Dynamo do vedení. Domácí však ještě do konce úvodní časti po brankách Filipa a Wooda z přesilové hry skóre otočili. Atraktivní zápas pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Kladno se dostalo do vedení 3:1, hosté však stihli vyrovnat. Do kabin šli však spokojenější Rytíři, když se 33 sekund před koncem prostřední části trefil Beran. Pardubice však v 57. minutě díky Robertsonovi srovnaly, rozhodující úder si pak schovaly do prodloužení, kdy bod navíc pro favorita trefil Mikuš.