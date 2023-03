HOKEJ ONLINE: Kladno ještě bojuje, proti Motoru snižuje na 2:4. Pardubice i Vary srovnaly

Hokejové Kladno stojí nad propastí jménem baráž. V zápase předposledního kola hokejové extraligy totiž ve třetí třetině prohrává v Českých Budějovicích 2:4. Motoru totiž dokonale vyšla druhá část, kdy se během sedmi minut dostal do vedení 4:0. Hosté sice snížili, ale pokud Budějovice výhru udrží, skončí na 13. místě, zatímco Kladenští budou čekat na baráž. Zajímavý je také souboj na dálku mezi Hradcem Králové a Libercem, kdo z nich se procpe do mezi elitní čtyřku. Ta zaručuje přímý postup do čtvrtfinále a Mountfield k jistotě potřebuje získat o bod víc než Bílí Tygři. Všechna utkání 51. kola můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Jaromír Jágr z Kladna a Roman Vráblík z Českých Budějovic.Foto : Václav Pancer, ČTK