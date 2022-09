HOKEJ ONLINE: Mistr smazal manko! Dosud stoprocentní Motor narazil, také Plzeň prohrává

Motor má už tři výhry, neboť si v úterý předehrál zápas 4. kola proti Litvínovu (6:3). "Máme devět bodů, takže za nás dobré. Těžký začátek, těžký los. Neměli jsme jednoduché soupeře, ale poradili jsme si s tím. Paráda," pochvaloval si zkušený útočník Lukáš Pech. Ujistil však, že tým se nenechal dobrým vstupem do sezony ukolébat. "Vždy se dá na něčem zapracovat. Určitě můžeme hrát lépe do obrany, musíme hrát lépe s kotoučem v obraně a lépe to dostávat ven. Nedostávat se pod tlak. I v útoku si více dovolit. Jsou to detaily, jinak ale zatím naše hra není špatná," doplnil Pech.