HOKEJ ONLINE: Štěstí na straně Vítkovic, maraton s Hradcem pokračuje

Hokejisté Hradce Králové mají v úterý druhý pokus na to vybojovat historický postup do finále play off extraligy. První možnost nevyužili v neděli, kdy podlehli Vítkovicím 1:2. Před utkáním na ostravském ledě vedou 3:1 na zápasy. Pátý duel začal v 17:30. V podrobné online reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz, přímý přenos vysílá O2 TV Sport.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Vítkovic se radují ze snížení na 1:2.