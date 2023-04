HOKEJ ONLINE: Třinec zabral, vykřesal naději

Pardubice si věří i proto, že v sezoně dokázaly v Třinci již třikrát vyhrát. Uspěly v obou zápasech v základní části i v zatím posledním utkání v play off. Brankář Roman Will navíc ve Werk areně dvakrát udržel čisté konto.

Třinečtí šampioni z předchozích tří kompletně odehraných sezon už v play off odehráli 14 zápasů, o pět více než Pardubice. Problémy s kondicí ale neočekávají. "To je o hlavě. Kdo chce víc a v hlavě to má, to rozhoduje. Věřím tomu, že u nás v kabině to v hlavách máme, hrozně chceme," uvedl útočník Andrej Nestrašil.