HOKEJ ONLINE: Vítkovice bojují o vyrovnání série, Hradec počítá těžké ztráty v útoku

„Bylo to vyrovnané, drželi jsme se plánu, který jsme měli připravený. V ofenzívě máme pořád rezervy v předbrankovém prostoru, proto jsme nebyli schopni dát gól," upozorňoval trenér Mountfieldu Tomáš Martinec.

A rezervy pochopitelně viděl i kouč poraženého celku Miloš Holaň. „Máme se co učit, jak chodit do předbrankového prostoru, ze kterého musíme dávat góly. Nemůžeme hrát na 0:0. Musíme se o to víc rvát a hned ve středu k tomu budeme mít příležitost," burcoval své svěřence hned po utkání.