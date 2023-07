Kaut se ze zámoří vrací do Parubic

„Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit zpátky do Dynama. Když už se vědělo, že nebudu hrát v Americe, Dynamo se ozvalo, rychle jsme se domluvili," těší se Martin Kaut, který v klubu potká i svého staršího bratra Tomáše.

„Ještě z juniorské reprezentace dobře znám i pana Varaďu. Vím, že to je náročný a přísný trenér. Myslím, že přesně tohle potřebuji, abych se mohl zlepšovat. Byl to také jeden z důvodů, proč jsem se do Pardubic vrátil," popisuje útočník.