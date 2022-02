Kváča nejprve puk skryl a pak ho nechal ležet. Slyšel jsem písknutí, vysvětloval

Dostal jsme spoustu gólů. Nějaký další podobný by se našel určitě. Lob, odraz od mantinelu, vlastní... Bohužel, góly padají, občas i takové kuriózní. Podívejte se na utkání v Mladé Boleslavi, kde jsem dostal gól přes celé hřiště. Teď zase tohle. Nemělo by se to opakovat, jsou to moje chyby, ale sezona je dlouhá a takové situace přináší. Aspoň se nad nimi můžeme zasmát a pobavit.

Bezesporu. Kdyby to bylo za stavu 0:0, tak bych týmu moc nepomohl. Jsem tam od toho, abych góly nedostával. A taková chyba může hodně ovlivnit zápas. A taky ovlivnila. Bylo to 1:3, domácí hráli po neúspěšné výzvě přesilovku a mohlo to klidně být 2:3. Chceme kontrolovat zápas a tohle nás trošku srazilo. Kluci hrají výborně přede mnou, makají, sráží se a najednou udělám takovou chybu, která tým sesadí. To zamrzí. Štve mě to, chci se odvděčit týmu a udělám tohle. To nejde. Ale řekl jsem si, je to za mnou, vyříkal jsem si to s rozhodčím, řekl si ok, neviděls to. Musím míň myslet a víc hrát.