Prohráli jsme bitvu, nikoli válku, tvrdí po dalším nezdaru v Brně liberecký útočník Šír

Bílým Tygrům v Brně nepomohla ani absence nejlepšího střelce Komety Muellera, který dostal za nešetrné seknutí do Šírova rozkroku v pondělním střetnutí od disciplinární komise jednozápasový trest. Mladý liberecký útočník odmítl, že by při Muellerově zákroku simuloval. „Někde jsem to zaslechl, ale pravda to rozhodně není. Trochu jsem ho pochopitelně popíchl. On se ovšem nechal unést, a to je jeho věc. Já mám svědomí čisté," dušuje se Šír.