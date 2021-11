Hrdina bitvy o čtvrtfinále Ligy mistrů Machovský: Skelleftea nás ke konci vzala do svěráku

„Je to docela zvláštní pocit odcházet z ledu poraženi a přitom zvesela, ale z postupu opravdu radost mám. Stál proti nám skvělý tým, jenž si uměl vynutit velký tlak. Remíza by vypadala lépe, snad bychom si ji i zasloužili, jenže Skelleftea nás ke konci vzala do pevného svěráku," vykládal Machovský, jenž teprve v poslední třetině přišel o čisté konto.

Švédové ale podruhé skórovali až 22 vteřin před koncem, víc už nestihli. „Na celém týmu bylo vidět, jak moc chce ukopat postup. Machy nás neskutečně podržel, byl to pro něj skvělý návrat do sparťanské branky," připomněl asistent trenéra Jaroslav Hlinka, že gólman předčasně ukončil angažmá v KHL.

„Pro mě je to ohromně příjemná změna. V Rize jsem byl už zdeptaný, necítil jsem se tam jako součást týmu. V osmadvaceti ani nemáte chuť vysedávat jenom na střídačce, to pak vlastně ani nevíte, proč v té cizině jste. Nikam to nevedlo, přednost dostával Švéd Mattson," řekl brankář chytající znovu po pěti týdnech. „V pondělí večer mi trenéři řekli, že Liga mistrů bude moje. Kecal bych, že jsem nebyl nervózní, po delší pauze jsem šel do extrémně těžkého zápasu," dodal.