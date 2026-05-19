Fribourg (od našeho zpravodaje) - Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Karlovarský centr čtvrté formace létal po ledě a mohl vstřelit dokonce dvě branky. U situace z deváté minuty ho však finský sudí Riku Brander o trefu předčasným hvizdem okradl.
Co se vám honilo hlavou, když rozhodčí vehementně rozpažoval?
Jen jsem na něj řval, že to je gól. On mi odpovídal, že brankář měl puk pod kontrolou, což jsem věděl, že nebyla pravda. Myslel jsem si, že neuznaný gól bude platit, že se rozhodčí půjdou podívat na video a potvrdí ho. Ale nevím, jak to tady s videem mají… Přišlo mi, že jsem zakončoval s hvizdem. Takové góly by platit měly, ale rozhodčí byl nekompromisní. Ale bylo důležité, že nás verdikt rozhodčích nepoložil a vzápětí jsme dali další góly. Asi to tak mělo být.
U vítězné branky naopak vypadalo, že puk brankovou čáru nepřešel, že?
Jo, čekal jsem, že tenhle naopak neuznají.
Takže jste se radoval, abyste zmátl rozhodčí a donutil je se podívat na video?
Přesně tak. Bery (Ondřej Beránek) se šel radovat, zkusil jsem to taky. A vyšlo to. Na střídačce pak zavládla ohromná úleva. Jsem rád, že mi aspoň jeden gól zůstal. A že se nám hlavně podařilo vyhrát.
Byl to jeden z nejemotivnějších duelů v reprezentaci?
Ještě víc pro mě bylo utkání o bronz v Tampere proti Američanům. Ale i tenhle si budu dlouho pamatovat. Takové zápasy jsou za odměnu. Dřete celou sezonu, abyste si je mohli zahrát. Před takovou kulisou, na velkém turnaji, proti takovým hráčům. A ještě zvítězit po výkonu, který jsme předvedli. Skvělé.
Jak složité bylo krotit emoce v divoké první třetině?
Dost. Už před turnajem jsme si řekli, že si na to musíme dávat pozor. Začne jeden, přidají se všichni. I trenéři se snaží na rozhodčí nereagovat, beztak si nepomůžete. Občas to není snadné. V extralize někdy uletím víc, ale tady si tolik nedovolím. Radši odjedu stranou, nemá to cenu.
Všechny tři góly jste inkasovali v oslabení. Proč zatím neklapou?
Nemyslím si, že je hrajeme úplně špatně. Spíš pokaždé uděláme nějakou malinkou chybičku, tak kvalitní tým jako Švédsko je dokáže potrestat. Určitě si všechno důkladně rozebereme, musíme to zlepšit.
Zase jste dostal zásah do obličeje, tentokrát v závěru. Zdravotně jste v pořádku?
Jo. Proti Slovincům jsem dostal do rtů, ale už je to spravené. Teď mě zasáhla hokejka pod oko, ale bylo to se střelou. Ale radši jsem preventivně odjel na střídačku.
Jak důležité je, že jste takovým způsobem zvládli odpovědět na blamáž se Slovinskem?
Extrémně. Potřebovali jsme se vrátit na vítěznou vlnu, prohra pro nás byla strašně těžká. To je každá, ale tahle byla obzvlášť. O to důležitější výhra nad Švédskem je.
MS v hokeji 2026
89. ročník mistrovství světa v hokeji se hraje od 15. do 31. května 2026. Hostí jej Švýcarsko ve městech Curych a Fribourg a mistrovský titul obhajují hokejisté USA.
