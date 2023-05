K týmu se poprvé připojil útočník Filip Chytil, jenž dorazil do Česka už v pátek. „Stihl jsem vidět rodiče, užít si pár českých jídel a taky pražskou dopravu. To je všechno," culil se dobře naladěný forvard Rangers.

Na pražské letiště přijel po spoluhráčích s drobným zpožděním. „Ale kvůli balení to nebylo. Mám skvělou přítelkyni, která mi pomáhá. Teda spíš já jí, ona je v tomhle lídr a já jen asistoval. Podporuje mě celou dobu a je to i její zásluha, jaký jsem hráč," oceňoval Chytil, který by měl na šampionátu patřit k jedním z lídrů.