Na MS nejlevněji za tisícovku. Vstupenky jsou rozděleny do tří kategorií, prodej začne v říjnu

Hokejové mistrovství světa se po devíti letech vrací do Prahy a Ostravy a organizační výbor nastínil ceny vstupenek. Denní balíčky budou rozděleny do třech kategorií. Nejlevnější kategorie vyjde od 1000 do 3000 korun podle atraktivity i počtu zápasů v daný den. Druhá kategorie se pohybuje v rozmezí 1500 až 4500 korun a nejdražší vyjde na 2000 až 5000 korun. „Jsme přesvědčeni, že nabídka dokáže uspokojit fanoušky, kteří nejsou schopni vydat peníze za nejlepší místa. Ty nejatraktivnější zápasy musíme nabídnout za odpovídající cenu,“ uvedl na tiskové konferenci prezident organizačního výboru Petr Bříza.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Zleva manažer sekce ticketing Martin Gremlica, prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza a manažer sekce sport Jan Černý na briefingu organizačního výboru mistrovství světa v ledním hokeji 2024.

Článek Světový šampionát z roku 2015 dodnes drží rekord v návštěvnosti celkových 741690 diváků. „Víme, že tohle je hodně vysoká laťka. Snad ne nepřekonatelná. Nahrává nám ostravská skupina, kde jsou silné fanouškovské komunity Slováků, Poláků nebo Lotyšů. Předpokládáme, že tam budou lístky rychle rozebrány," popisoval Bříza. Konkrétní ceny denních balíčků potvrdí až v srpnu po schválení výkonného výboru a zveřejnění hracího plánu šampionátu. „Náš příjem je z 95 procent tvořen pouze prodejem vstupenek. Detailně jsme zvažovali negativní dopady současné finanční situace pro nás. Oproti roku 2015 se nám výrazně zvedly náklady, zároveň je tu vysoká inflace. Ale našim úkolem je, abychom umožnili vstup co nejvíce divákům," vysvětloval bývalý gólman a současný viceprezident IIHF. Cenový rámec vstupenek za denní balíček 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie Cena od 2000 do 5000 kč od 1500 do 4500 Kč od 1000 do 3000 Kč Praha: 1. patro 4. patro horní řady ve 4. patře Ostrava: všechny sektory kromě rohových rohové sektory A1, A5, B1 a B5 horní řady arény Rovněž prozradil, že výbor opět připravuje výběr zápasů, které bude věnovat rodinám s dětmi a školám. „Chceme i menším fandům umožnit si užít atmosféru mistrovství světa," pokračoval Bříza. Novinkou oproti šampionátu zpřed devíti let bude soutěž o přednostní právo nákupu vstupenek na základní část v první a druhé cenové kategorii. „Dne 20. července spustíme registraci fanoušků, kteří mohou být vylosováni a budou mít právo zakoupit vstupenky do 20 procent maximální kapacity ještě před oficiálním spuštěním prodeje," prohlásil Bříza. Foto: Kateřina Šulová, ČTK Prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza na briefingu organizačního výboru mistrovství světa v ledním hokeji 2024. Podobný mechanismus využil loňský hokejový šampionát a je v plánu třeba i na olympijské hry v Paříži. „Každý se bude moci registrovat prostřednictvím email a telefonního čísla pouze jednou a v případě výhry může zakoupit jeden až šest denních balíčků. Stejný počet na osobu půjde zakoupit i poté ve volném prodeji," vysvětloval šéf organizačního výboru. Registrace do soutěže končí 15. září. Vylosovaní výherci budou moci využít své právo v první polovině října přibližně týden před spuštěním volného prodeje denních balíčků. V průběhu zimy se poté uvolní i vstupenky na jednotlivá utkání. Ostatní Hadamczik prozradil, kde bude Síň slávy. Ušetříme 150 milionů, tvrdí. Nemá to logiku, oponuje expert Lístky se nebudou prodávat na jméno, ale náporu překupníků se organizátoři nebojí. „Máme kontrolní mechanismy, aby negativní vlivy byly umírněny na minimum," uvedl Martin Gremlica, manažer sekce ticketingu. Ačkoliv prezident Českého hokeje Alois Hadamczik dnes potvrdil vznik nové síně slávy v obchodním centru Palladium, fanoušci však během mistrovství uvidí část hokejových artefaktů i u O2 areny. „Budeme mít fanzónu mimo arenu, ale chceme využít také O2 univerzum, kde představíme část české hokejové historie," nastínil Bříza. MS v hokeji Návrat vrcholného šampionátu do Česka. Průběžné informace o hokejovém mistrovství světa 2024