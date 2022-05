Tampere (od našeho zpravodaje) - Z konečné třetí příčky ve skupině B reprezentanti tak narazí na druhý tým v áčku, což jsou Němci díky bodu, o který v úterý v poledne jako první obrali v celém turnaji neporažené Švýcary. Nakonec se pro národní tým varianta reprízy čtvrtfinále z MS 2019 jeví jako přijatelnější než zlato obhajující Kanada, která by na něj čekala, pokud by po šedesáti minutách zdolal domácí Finy.

„Od začátku říkáme, že se chceme dívat na sebe. Věřit systému a dodržet ho na ledě. Naše téma určitě nebylo řešit, na koho půjdeme ve čtvrtfinále," uvedl asistent trenéra Libor Zábranský. Nicméně Finové se zdáli před zaplněným hledištěm víc motivovaní a plným bodovým ziskem si přisoudili do čtvrtfinále Slováky, kteří dokázali v přímém souboji porazit Dány a na jejich úkor postoupit ze čtvrtého místa.

Suomi měli jako domácí zaručeno čtvrtfinálové utkání v Tampere bez ohledu na své umístění ve skupině. Vedle nich v centru turnaje setrvají už jen Švédové, za nimi dorazí Kanada. Další postupující z béčka, Češi a Američané se musí pro čtvrteční utkání stěhovat do finské metropole.

Národní tým bude hrát v helsinské Jäähalli ve čtvrtek už v 15.20 a realizační tým se rozhodl ve středu po poledni odtrénovat ještě v Tampere a až pak se vydat autobusem do finské metropole, kde by zřejmě šel na led až přímo k zápasu. "Snažíme se udělat co nejvýhodnější program pro mužstvo, aby nabralo energii," vykládal kouč.