"To, že budeme hrát mezi elitou, je asi zázrak," žasnul nad výsledkem reprezentace Mariusz Czerkawski, v minulosti slavný vyslanec polského hokeje. V NHL oblékal dres Bostonu, Edmontonu, New Yorku Islanders, Montrealu a Toronta.

Může srovnávat a ví, že hokej nemá v Polsku na růžích ustláno. „Je to sport absentující v našich největších městech, samozřejmě s výjimkou jihu Polska. Infrastruktura nám chybí, máme asi dvacet kluzišť. Když připravuji turnaj pro děti, najdu pár, jen nějakých 27, 28 týmů. Ve fotbale je to úplně jiné," postěžoval si Czerkawski coby host internetového kanálu Super Express. Jeho slova citovala další média.

Polsko ale už i v minulosti psalo zajímavé hokejové kapitoly. Pořádalo i MS elitní skupiny, a to v roce 1976 v Katovicích. Co víc. Dokázalo na něm 6:4 porazit nadupanou sbornou. Byl to jeden z nejpřekvapivějších výsledků v historii MS. Pamětníci dobře vědí...

Ted už ovšem Poláci léta patřili do nižších pater. A možná právě sborná, tedy absence Ruska - a také Běloruska - napomohla k tomu, že se tým protáhl na MS do Česka.

Vypadalo to, že by se Poláci mohli přiřadit k týmům, které pravidelně pendlují mezi elitou a nižšími patry, leč nestalo se tak. Na dlouho zakotvili na hokejové periférii. Přitom i nadále se obšas zvučnější polské jméno na scéně objeví.

Třeba i u nás, v Třinci je polská stopa více než zřetelná, čtyřikrát na český titul dosáhl Aron Chmielewski, který teď přešel do Olomouce. A vypadá to, že by si tentokrát mohl zahrát i v národním týmu, protože by mu ligové povinnosti nemusely kolidovat s reprezentačními termíny.