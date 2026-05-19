Generální manažer Bill Guerin uvedl, že operace má vyřešit problémy vzniklé celkovým opotřebením a není reakcí na konkrétní zranění z play off. Zákrok Gustavsson podstoupí co nejdříve.
V základní části přišel sedmadvacetiletý švédský gólman v týmu o místo brankářské jedničky, které zaujal nováček Jesper Wallstedt. Jako dvojka vstoupil i do play off a ve vyřazovacích bojích nakonec odchytal jediný zápas. Do branky se postavil ve druhém zápase 2. kola, porážce 2:5 s Coloradem ale nezabránil. Minnesota nakonec s Avalanche sérii prohrála 1:4.
V klubu Gustavsson v říjnu podepsal pětileté prodloužení smlouvy na 34 milionů dolarů, která vstoupí v platnost od nové sezony. V základní části tohoto ročníku Gustavsson odchytal 49 zápasů s průměrem 2,69 inkasované branky na utkání a úspěšností zákroků 90,3 procenta. Čtyřikrát udržel čisté konto.