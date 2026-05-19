Hlavní obsah

Nečas, Hertl a Dobeš bojují dál. Finále konferencí play off NHL začne v noci na čtvrtek

ČTK

Finále konferencí play off NHL začne v noci na čtvrtek na západě zápasem hokejistů Colorada s Vegas. O den později odstartuje na východě série mezi Carolinou a Montrealem. O obou postupujících bude jasno nejdříve ve čtvrtek 28. května ráno středoevropského letního času a nejpozději ve středu 3. června.

Foto: Jeffrey T. Barnes, ČTK/AP

Český gólman Montrealu Jakub Dobeš pokračuje v play off dál.

Článek

Současný počet 31 českých vítězů Stanleyova poháru se nerozšíří jen v případě, že bude slavit triumf Carolina. V barvách Montrealu se uchází o premiérový úspěch brankář Jakub Dobeš, k ofenzivním lídrům Colorada patří Martin Nečas a v dresu Vegas nastupuje útočník Tomáš Hertl.

Na farmě Caroliny v Chicago Wolves působí obránce Dominik Badinka, který na svou premiéru v NHL čeká. V záložním týmu Avalanche v Colorado Eagles hraje útočník Ivan Ivan, jenž v této sezoně nastoupil v NHL v devíti duelech. Na farmě Vegas v Hendersonu působili útočníci Jakub Brabenec a Matyáš Šapovaliv, kteří nejlepší ligu světa dosud neokusili.

Program finále konferencí play off NHL:
Čtvrtek 21. května:
Západní konference - 1. zápas:
02:00 Colorado - Vegas.
Pátek 22. května:
Východní konference - 1. zápas:
02:00 Carolina - Montreal.
Sobota 23. května:
Západní konference - 2. zápas:
02:00 Colorado - Vegas.
Neděle 24. května:
Východní konference - 2. zápas:
01:00 Carolina - Montreal.
Pondělí 25. května:
Západní konference - 3. zápas:
02:00 Vegas - Colorado.
Úterý 26. května:
Východní konference - 3. zápas:
02:00 Montreal - Carolina.
Středa 27. května:
Západní konference - 4. zápas:
03:00 Vegas - Colorado.
Čtvrtek 28. května:
Východní konference - 4. zápas:
02:00 Montreal - Carolina.
Pátek 29. května:
Západní konference - případný 5. zápas:
02:00 Colorado - Vegas.
Sobota 30. května:
Východní konference - případný 5. zápas:
02:00 Carolina - Montreal.
Neděle 31. května:
Západní konference - případný 6. zápas:
02:00 Vegas - Colorado.
Pondělí 1. června:
Východní konference - případný 6. zápas:
Montreal - Carolina (čas zatím nebyl určen)
Úterý 2. června:
Západní konference - případný 7. zápas:
02:00 Colorado - Vegas.
Středa 3. června:
Východní konference - případný 7. zápas:
02:00 Carolina - Montreal.
Související témata:
Hokej
NHL
Playoff
Jakub Dobeš
Tomáš Hertl
Martin Nečas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články