Současný počet 31 českých vítězů Stanleyova poháru se nerozšíří jen v případě, že bude slavit triumf Carolina. V barvách Montrealu se uchází o premiérový úspěch brankář Jakub Dobeš, k ofenzivním lídrům Colorada patří Martin Nečas a v dresu Vegas nastupuje útočník Tomáš Hertl.
Na farmě Caroliny v Chicago Wolves působí obránce Dominik Badinka, který na svou premiéru v NHL čeká. V záložním týmu Avalanche v Colorado Eagles hraje útočník Ivan Ivan, jenž v této sezoně nastoupil v NHL v devíti duelech. Na farmě Vegas v Hendersonu působili útočníci Jakub Brabenec a Matyáš Šapovaliv, kteří nejlepší ligu světa dosud neokusili.
|Program finále konferencí play off NHL:
|Čtvrtek 21. května:
|Západní konference - 1. zápas:
|02:00 Colorado - Vegas.
|Pátek 22. května:
|Východní konference - 1. zápas:
|02:00 Carolina - Montreal.
|Sobota 23. května:
|Západní konference - 2. zápas:
|02:00 Colorado - Vegas.
|Neděle 24. května:
|Východní konference - 2. zápas:
|01:00 Carolina - Montreal.
|Pondělí 25. května:
|Západní konference - 3. zápas:
|02:00 Vegas - Colorado.
|Úterý 26. května:
|Východní konference - 3. zápas:
|02:00 Montreal - Carolina.
|Středa 27. května:
|Západní konference - 4. zápas:
|03:00 Vegas - Colorado.
|Čtvrtek 28. května:
|Východní konference - 4. zápas:
|02:00 Montreal - Carolina.
|Pátek 29. května:
|Západní konference - případný 5. zápas:
|02:00 Colorado - Vegas.
|Sobota 30. května:
|Východní konference - případný 5. zápas:
|02:00 Carolina - Montreal.
|Neděle 31. května:
|Západní konference - případný 6. zápas:
|02:00 Vegas - Colorado.
|Pondělí 1. června:
|Východní konference - případný 6. zápas:
|Montreal - Carolina (čas zatím nebyl určen)
|Úterý 2. června:
|Západní konference - případný 7. zápas:
|02:00 Colorado - Vegas.
|Středa 3. června:
|Východní konference - případný 7. zápas:
|02:00 Carolina - Montreal.