Nejlepší generální manažer sezony NHL Nill prodloužil v Dallasu do roku 2026

Necelý měsíc poté, co byl Jim Nill vyhlášen nejlepším generálním manažerem sezony NHL, prodloužil v týmu Dallas Stars o dva roky smlouvu. Pětašedesátiletý bývalý útočník by tak měl v texaském hokejovém klubu působit minimálně do roku 2026.

