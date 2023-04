Už loňská sezona nebyla z pohledu Pittsburghu a Washingtonu zrovna optimální. Po základní části se tyto týmy umístily na sedmé, respektive osmé pozici a žádnou výraznou díru neudělaly ani v play off, ze kterého se pakovaly již v osmifinále. Letos je situace o poznání horší. Obě mužstva mají po sezoně již po základní části.

„Byly to výkony nahoru a dolů. Je to ale zvláštní, že zrovna Pittsburgh a Washington. Jsou to dva nejstarší týmy NHL,“ přemítá hokejový expert Marek Burkert v pořadu Příklep. „Když se ale podíváme na rychlost dnešní NHL, tak jim možná trochu ujel vlak,“ pokračuje redaktor Sport.cz s tím, že osmička postupujících ve Východní konferenci jednoznačně budí dojem.