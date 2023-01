Výsledky zápasu NHL:

New Jersey - Pittsburgh 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0). Branky: 1. J. Hughes, 63. Hamilton - 7. Crosby. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval 1 branku z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 96 procent. Střely na branku: 25:25. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Vaněček (oba New Jersey), 3. Crosby (Pittsburgh).

