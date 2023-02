Smrt legendárního kouče nemůže Hašek dostat z hlavy. Vzpomíná na jeho geniální tahy

Hašek prý nikdy nezapomene na léto 2004, kdy se dozvěděl o tragické nehodě, při niž Hlinka zahynul. „Bylo to v době olympiády, koukal jsem se na Atény. Ležel jsem mezi letními tréninky v Písku a myslel jsem, že jsem špatně slyšel. Bohužel to byla pravda. Dodnes si to pamatuji," vzpomíná na smutné chvíle.

Z hlavy nedokáže dostat ani pohřeb legendárního kouče na Žofíně. „Ivan byl výjimečnou osobností. Měl kolem sebe auru. Svou povahou, nebo třeba i hlasem, ji uměl rozdávat," vypráví „Dominátor." Do odpovědi, jak by na tom český hokej byl, kdyby Hlinka nezemřel, se bývalému brankáři moc nechtělo. „Nechci říct, že by byl Ivan Hlinka zachránce českého hokeje a že bychom za posledních deset let dovezli pět medailí, to je těžké srovnání," vysvětluje.

Z každého slova je ale znát, jak zesnulého kouče respektoval a uznával. „Naganskou partu dal dohromady, vybral si k sobě i správné lidi - Martince, Lenera, Černíka. A taky vybral Vláďu Růžičku jako kapitána," zdůrazňuje Hašek. Nad tímhle tahem nejprve kroutil nechápavě hlavou, protože si pamatoval na situaci, kdy v roce 1993 Růžička končil v zámoří. „Poslední měsíc, dva nehrál dobře. „Chtěli ho poslat na farmu a on řekl, že na to kašle a vrací se do Česka," vybavuje si gólman.

Příklep s legendárním gólmanem Dominikem HaškemVideo : Sport.cz

„Poslední vzpomínka byla, že mu to nešlo. Tak jsem si říkal, ty vole Vláďa Růžička, bude moct ještě bruslit," naznačuje Hašek, co se mu honilo hlavou. Realita ho ale takřka posadila na zadek. „Od prvního tréninku byl Vláďa výborně připravenej, patřil k nejlepším. Ivan ho vybral jako kapitána a on na to vážně měl. Na ledě byl vynikající," smeká Hašek. „Později jsem se dozvěděl, že to udělal i proto, aby se Reichel a Jágr nedívali, kdo bude kapitána a nezáviděli si. Oběma dal áčka a Vláďa byl šéf. To bylo od Ivana Hlinky geniální."

Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, tvrdí, že by nikdy nepřišel naganský úspěch, pokud by si česká reprezentace nemusela protrpět nepovedený Světový pohár 1996. „To bylo rozklížení, debakl, průšvih. Všichni jsme to viděli v přímém přenosu, porážku 1:7 s Německem. Bylo důležité, že si to mužstvo prožilo," vypráví zkušený žurnalista. Souhlasí s Haškem, že řadě hokejových expertů se myšlenka, vsadit na olympiádě v Naganu na Vladimíra Růžičku, také zrovna nezdála. I oni nakonec museli přiznat chybu.

Nešťastný začátek "naganské" sezony pro Dominika Haška, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Růža sehrál pozitivní roli na ledě i mimo něj. To byl důležitý element. Nestačí mít v týmu dravé mládí a rozjeté borce z NHL. Je třeba tam mít i starýho barda jako byl Růža. On se s Hlínou znal z Litvínova velmi dobře, oba o sobě věděli, jací jsou a hodně se respektovali," dodává novinář další dílky do mozaiky, která nakonec skončila olympijským zlatem. „Růža o Hlinkovi mluvil vždycky jen dobře."