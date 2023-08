HOKEJ ONLINE: Heroický výkon českých mladíků! Bitvu o zlato s Kanadou rozhoduje prodloužení

Česká hokejová reprezentace do osmnácti let už má na Hlinka Gretzky Cupu jisté stříbro, svěřenci kouče Davida Čermáka by ale v Břeclavi rádi víc. Povedený turnaj zakončují od 17:00 bitvou o zlato proti Kanadě. Utkání vysílá přímým přenosem ČT sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Český hokejista Adam Benák se raduje z gólu ve finále Hlinka Gretzky Cupu.

