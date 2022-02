Slováci po skvělém výkonu zdolali Německo, Dánové těsně porazili Lotyšsko

Svěřenci kanadského kouče Craiga Ramsayho šli do vedení ve 12. minutě, kdy otevřel skóre Libor Hudáček. Ve druhé třetině přidali dva góly v rozmezí 104 sekund další útočníci Peter Cehlárik a Michal Krištof. V samém závěru potvrdil postup zakončením do prázdné branky Marek Hrivík. Čisté konto vychytal Patrik Rybár.

Slováci byli od začátku nebezpečnějším týmem. V páté minutě jako první vážněji zahrozil Zuzin, brankář Niederberger se však nenechal překvapit. O chvilku později přišla největší šance Němců v úvodním dějství. Krämmer se dostal sám před Rybára, ani on ale se zakončením do bekhendu neuspěl. Ve 12. minutě šel se štěstím do vedení slovenský tým, když za Niederbergerovými zády skončil několikrát tečovaný Hudáčkův pokus. S odpovědí se snažil přispěchat Krämmer, jenže nedal.