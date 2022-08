"Pokud bude všechno v pořádku, proti Slovensku by nastoupit měl. Je to jeden z mála kluků, který extraligu hrál pravidelně. Jsme strašně rádi, že se připojil a covidové onemocnění vyšlo tak, že prošel karanténou a stihl se připojit. Teď jsme byli 4. srpna podruhé testovaní a naštěstí to dopadlo dobře a nebyl jediný pozitivní. Doufáme, že už se těmto problémům vyhneme," řekl Rulík v pondělí českým novinářům ještě před tréninkem naplánovaným na 16:00 tamního času, tedy na půlnoc SELČ.