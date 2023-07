Anglické zlato způsobilo euforii i mezi sázkaři

Dva tenisy a finálovou konfrontaci na malém EURO za devět tisíc korun. S takovou se do boje o 121 140 Kč pustil martinorey. Ve Wimbledonu se zaměřil na esa, v Batumi pak očekával vítězství Anglie v základní hrací době v kurzu 2,76. Přesně tak zápas nakonec dopadl, ale byly to obrovské nervy. Jihoevropané totiž v nastaveném čase dostali možnost vyrovnat z pokutového kopu, ale Abel Ruiz nabídnutou šancí pohrdl a neujala se ani následná dorážka.

Velký kámen ze srdce v tu chvíli spadl i sázkaři s nickem bilyjezdec98. Ten za dva tisíce korun koncem června rozhodl o tom, že z titulu se budou radovat právě fotbalisté zpoza kanálu La Manche v kurzu 5. Případné vyrovnání z penalty by pro něj sice nemělo fatální následky, protože by Angličané o zlatu stále ještě mohli rozhodnout, ale jistě by ho nenadchlo. Reálný průběh mu jistě vyhovoval mnohem více, protože deset tisíc korun mohl kasírovat již po základní hrací době.