Baráž na TV Tipsport: Zmáčknou Berani Kladno?

Zlín hned poznal, že ho čeká tvrdý oříšek. Výsledkově to sice není žádný propadák (porážky 0:1 a 1:3), herně to ale hapruje. A to dost. V bitvě č. 1 ho Kladno přestřílelo 40:22! V dalším duelu to bylo o něco lepší (38:33 pro domácí), nicméně ofenzivní lehkost vyznívá celkem jednoznačně pro Jágra a spol. Kteří borci se ve čtvrtek zapíšou do statistik? Vsaďte si u Tipsportu na snajpry nebo kanadské body. Produktivitu baráže vede Ondřej Slováček (1+1), bilanci 0+2 mají Ondřej Bláha s Matyášem Filipem.