Česko na půdě trpaslíka: Kanonáda?

Gooner007 předpokládá dvojku v handicapu -1,5 v kurzu 1,84. „Nedovedu si představit, že bychom nevyhráli alespoň o dva fíky. Kdyby ne, tak nemáme na EURO, co dělat. Sice bude chybět dlouhodobý marod Patrik Schick a kvůli rozepřím s trenérem není v týmu Antonín Barák, ale i tak je naše kvalita úplně jinde. Po blamáži s Moldavskem je třeba zapnout. Věřím, že Šilhavý dostal rozum a do základu postaví třeba Václava Černého. Sice už dávno nemáme tým, který umí hrát do plných, ale přesto čekám, že zvítězíme,“ uvedl v analýze.