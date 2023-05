Česko vs. Slovinsko živě! Potvrdí Kubalík skvělou formu?

Slovinsku se na probíhajícím šampionátu vůbec nedaří. S nulou na kontě uzavírají tabulku béčkové skupiny s hrozivým skóre 2:12. Jak si povedou v duelu s tuzemským mančaftem? Češi budou chtít zažehnat poslední nezdar, který nahrál do karet především konkurenčnímu Švýcarsku. Zbraně na to mají. Ostrými pálí hlavně hvězdný Dominik Kubalík. Produktivní forvard Detroitu stihl nasbírat už šest kanadských bodů (3+3) a táhne svůj tým za další medailí. Vstřelí čtvrtý gól na turnaji? To je kurz 1,8.