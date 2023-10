Dají Češi zapomenout na krach z Albánie?

Fiasko v Albánii (0:3) je pro českou fotbalovou reprezentaci v boji o postup na ME 2024 pořádnou komplikací. V Tiraně to vypadalo, jako by bylo na trávníku jen jedno mužstvo a naneštěstí to nebyli muži v bílých dresech. Dalším soupeřem týmu Jaroslava Šilhavého budou Faerské ostrovy.

Vydoluje Tomáš Souček se svými spoluhráči povinné tři body nebo si zadělá na další ostudu? Neprohrát v Albánii a udělat tak velký krok k postupu na evropský šampionát. Takový byl plán. S jeho realizací už to ale tak slavné nebylo, byť si Češi mohou stěžovat na diskutabilní neuznaný gól a následnou druhou žlutou pro Mojmíra Chytila. Často kritizovaný trenér Jaroslav Šilhavý působil po závěrečném hvizdu rezignovaně. Především on ale musí napnout své síly a zajistit, aby hráči pod jeho vedením proti outsiderovi skupiny prodali svůj fotbalový um. Povede se? Kanonáda od úvodního hvizdu? Esazkar věří, že ano. „Bez ohledu na výsledek z Albánie je pro nás tento duel důležitý, protože v postupové matematice může hrát roli i skóre. I proto volím tip na více než 1,0 gólu v prvním poločase, což je povinnost. Na hřišti soupeře jsme úvodní dějství ovládli 2:0. Pokud se trefíme do pauzy dvakrát, vyhráváme. Pokud jen jednou, vrací se vklad," napsal v analýze s kurzem 1,52. Zajímavou podívanou však slibují i další zápasy. Třeba konfrontace Norska se Španělskem, ve které na sebe strhává pozornost kanonýr Erling Haaland. Z českého pohledu bude důležité sledovat bitvu Polska s Moldavskem a pikantní by měl být i střet Anglie s Itálií.

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.