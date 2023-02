Ďolíček se třese na Spartu. Budou slavit klokani?

Nejsledovanější bude pochopitelně střet z horních pater tabulky, který se uskuteční v Ďolíčku. V roli kurzového favorita do něj jdou fotbalisté z Letné, ale jednoznačně to bookmakeři nevidí. To zástupci největší sázkařské komunity jsou ráznější a většinu vkladů namířili právě na triumf ACS. Domácí oba souboje v tomto kalendářním roce ovládli, jejich rival jednou zaváhal, když remizoval v Olomouci. V čí režii bude vzájemná konfrontace?