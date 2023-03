Drama v Barceloně? Včasný zásah zachránil 700 tisíc!

El Clásico hýbalo celým Španělskem. Situace v tabulce před bitvou odvěkých rivalů byla jasná. Pokud si chtěl Real udržet naději na titul, potřeboval zvítězit. Na Barcelonu ztrácel hrozivých devět bodů. Jenže to se mu nepovedlo. V nastaveném čase totiž obrat dokonal Franck Kessie a poslal Katalánce do dvanáctibodového trháku, který se Bílému baletu bude 12 kol před koncem soutěže stahovat jen hodně těžko.

Lemar2021 ukázal na šest fotbalů z evropských ligových soutěží a celkový kurz 77,27 osolil za 12 942 Kč. Zaútočil tak bez pár drobných na rovný milion. Ještě před závěrečným hvizdem učinil rozhodnutí a střet na Camp Nou předčasně uzavřel. Díky tomu shrábl 703 117 Kč . Kdyby to neudělal, neměl by nic.

A stejně by ostrouhal i PittBull, pokud by nevyužil té samé možnosti. A to by byla velká škoda. Jeho tiket měl totiž jinak vynikající parametry. Trefil například triumf Juventusu na půdě Interu (4,16) nebo plichtu mezi AEK Athény a Panathinaikosem (3,14). Za tisíc korun se mu snažení vskutku vyplatilo. Na účet mu připlulo 152 680 Kč.