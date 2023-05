Festival branek v první půli a Last Minute penalta na tiketech!

Zajímavé duo rozjetých fotbalových zápasů poslal do hry tipér Srbsko2013. Nejprve podnikl výpravu do Brazílie, kde se zaměřil na tamější ligu do 20 let. V duelu Bahia vs. Gremio Porto Alegre očekával nejméně čtyři branky v prvním poločase. S podobnou taktikou sklidil ovace také v Maroku. V souboji Moghrebu Tetouan a Olympicu Safi potřeboval alespoň dva góly před koncem úvodní pětačtyřicetiminutovky. Naprosto přesný odhad sázkaři vynesl zaslouženou odměnu 101 133 Kč.