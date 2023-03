Fotbal rozdával radost a také desetitisíce

Chcete se do ní zapojit i vy? Založte si účet u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky!

Adam2781 si vzal do parády kvintet fotbalů převážně z evropské kvaldy. Na akovce mu jasně vyčnívalo utkání Itálie vs. Anglie, ve kterém vyhlížel triumf Albionu s inkasovanou brankou v kurzu 5,89! Hosté se v první půli dostali do dvoubrankového vedení, které korigoval po necelé hodině hry Mateo Retegui. Teď už jen zbývalo, aby parta kouče Garetha Southgata výsledek udržela. Komplikace ale přišla 10 minut před koncem, kdy si během tří minut nechal dát dvě žluté Luke Shaw. I v oslabení ovšem hosté svůj úkol zvládli a spokojený tipér mohl slavit. Za vložených 238 korun shrábl 16 172 Kč!