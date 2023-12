Fotbalová euforie: Mistrovská práce na tiketech!

Do live sekce zamířil také Libor3406, jenž ke třem rozehraným střetům přidal v pondělí krátce před sedmou večer za pět set korun čtyři souboje, které na úvodní hvizd teprve čekaly. Ani on se kurzově nedržel zrovna při zemi, ačkoliv do takových výšin jako jeho kolega zdaleka nezamířil. Přesto se nakonec dostal na velmi slušnou hodnotu 180,57. Po dvou hodinách bylo jasno. Akovka se kompletně zbarvila do zelena a přihrála mu 90 285 Kč.