Fotbalové hity napříč Evropou. Ukažte se na tiketech!

Program nadcházejícího fotbalového víkendu je hodně výživný a rozhodně bude co sledovat. Díky Tipsportu si tuto podívanou můžete zpestřit na tiketech, a to jak předzápasových, tak live. O jakých šlágrech je řeč? Premier League servíruje třeba bitvu Manchesteru City s Liverpoolem, v bundeslize zavítá Leverkusen na trávník Brém, Serie A láká na slavné derby Juventus vs. Inter a mnoho dalších včetně soubojů Realu Madrid či Barcelony. Jdete do toho?

Článek Vsaďte si u Tipsportu, sledujte řadu zápasů v přímých přenosech na TV Tipsport a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky! Dost možná nejatraktivnější bude konfrontace dvou aktuálně nejlepších týmů za kanálem La Manche. Na Etihad Stadium hostí vedoucí celek Premier League Manchester City druhý Liverpool. To pro Reds nevěstí nic snadného, protože jejich soupeř doma triumfoval 23krát v řadě. Manažer hostů Jürgen Klopp na tomto trávníku ještě nikdy v nejvyšší anglické soutěži nevyhrál (0-3-4), ale na druhou stranu má v osobních soubojích s Pepem Guardiolou mírně navrch (12-5-11). Na co třeba v tomto duelu vsadit? Nabízí se například tip na góly. V uplynulých 13 vzájemných kláních se v 11 případech prosadily oba celky a 10krát padly alespoň čtyři góly. Uvidíme over 3,5 i nyní? Dejte na tiket kurz 2,24! Derby d’Italia v defenzivním hávu? Italští tifosi se pro změnu nemohou dočkat nedělního večera. To bude na programu 185. ligové derby d’Italia. Shodou okolností i zde půjde o měření sil prvních dvou týmů tabulky. Serii A vévodí Inter Milán o dva body před Juventusem, který však může využít výhody vlastního trávníku. Mimo to sází Bianconeri na pevnou defenzivu, když v minulých sedmi duelech jen jednou inkasovali. Udrží čisté konto i proti Nerazzurri? Pro takovou příležitost vypsali bookmakeři kurz 3,68. Jak tento souboj vidí zástupci největší sázkařské komunity? Třeba Pavlingo ukázal v kurzu 1,68 na neprohru staré dámy. „Juventus je pro mě černým koněm soutěže. Hraje nenápadně, začal vyznávat pravý defenzivní italský styl a nese to ovoce. Navíc se může opřít o domácí prostředí a fanoušky,“ napsal v analýze. Jak to vidíte vy? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

