Fotbalové parády: Statisícové výhry!

To Vojtech4750 na to šel jinak. Do oka mu postupně padlo 27 fotbalových duelů s celkovým kurzem 1 510,5. Za 500 korun se pustil do boje o pořádný balík. S postupujícím časem a přibývajícími zelenými fajfkami ale znejistěl. Nejprve využil uzavření příležitosti a následně cashout. Brzy se mohl radostně poplácat po ramenou. Kdyby tiket nechal dojet, neměl by nic, protože dvě příležitosti nedopadly podle jeho představ. Takto se může těšit z výhry ve výši 151 970 Kč.