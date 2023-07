Fotbalové trefy: Exotika, Teplice a obrat Realu

Precizní sólovou akci vystřihl chartu. Tipér si vsadil v průběhu přípravného zápasu Real Madrid vs. AC Milán v kalifornské Pasadeně. Na co? Že bílý balet zrežíruje obrat. Španělský obr totiž po prvním poločase prohrával 0:2. Otočka se povedla. Fernández a spol. po změně stran zabrali a Rossoneri porazili 3:2. Chartu tak získal 20 000 Kč. Slaví i Radko1708. Měl za to, že v Karviné uvidíme v úvodní půli alespoň tři góly v kurzu 8,12. Klaplo to.